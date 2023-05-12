Üye Girişi
Haberi Paylaş
Manyas'ta sandık başkanlarına eğitim verildi

Manyas'ta sandık başkanlarına eğitim verildi

Yerel Haberler

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçiminde görev yapacak başkan ve memur üyelere eğitim verildi.

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçiminde görev yapacak başkan ve memur üyelere eğitim verildi.

14 Mayıs-Pazar Günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde sandık kurullarında görev alacak olan başkan ve memur üyelere eğitim verildi. Müftülük konferans salonunda Manyas İlçe Seçim Kurulu Müdürü Esra Bükçüoğlu tarafından eğitim verildi. İlçe genelinde 15 bin 170 seçmenin 68 sandıkta oy kullanacağını söyleyen Bükçüoğlu seçimde kullanılacak malzemeler, sandık kurulu üyelerinin görevi, seçimin başlaması ve sona ermesi ile birlikte yapılacak işlerin detayı konusunda uyarılarda bulundu. Bükçüoğlu bu yıl seyyar sandık uygulamasının da olduğunu belirterek bu konunun da gerektiği şekilde yerine getirilmesini vurguladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

14 Mayıs Memur Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title