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Manuş Baba Van'da sevenleriyle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Kavak - Yerel
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Manuş Baba Van'da sevenleriyle buluştuVAN Van'da 6'ncısı düzenlenen 'Shopping Fest' alışveriş günleri kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Manuş Baba, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

VAN (İHA) - Manuş Baba Van'da sevenleriyle buluştu

VAN Van'da 6'ncısı düzenlenen 'Shopping Fest' alışveriş günleri kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Manuş Baba, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Van Büyükşehir Belediyesinin koordinesinde start alan Van Shopping Fest, ikinci gününde de renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik kapsamında ünlü şarkıcı Manuş Baba, Cumhuriyet Caddesi Kent Meydanı'nda sevenleriyle buluştu. Soğuk havaya rağmen alanı dolduran kalabalık, Manuş Baba'nın birbirinden güzel şarkılarına eşlik ederek doyasıya eğlendi. Yaklaşık 2 saat süren konserde konuşan Manuş Baba, Van'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Shopping Fest'in Van'a uğur getirmesini diledi.

'Shopping Fest' etkinliklerinin 29 Mart tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

Manuş Baba Van'da sevenleriyle buluştu

Manuş Baba Van'da sevenleriyle buluştu

Manuş Baba Van'da sevenleriyle buluştu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - Yerel

Manuş Baba, alışveriş, Van, Yerel, Haberler

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