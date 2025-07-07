Manisalı Şehit Fikret Mangura'nın 2018'deki düğün görüntüleri yürek dağladı

Manisalı Şehit Fikret Mangura'nın 2018'deki düğün görüntüleri yürek dağladı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerden biri olan 37 yaşındaki Akhisarlı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın 2018 yılında...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerden biri olan 37 yaşındaki Akhisarlı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın 2018 yılında Melahat Türkgenç ile yaptığı düğünden kalan görüntüler izleyenlerin yüreğini dağladı.

Manisa'nın Akhisar ilçesi nüfusuna kayıtlı 37 yaşındaki Şehit Fikret Mangura'nın 6 yıl önce Akhisar'da gerçekleşen düğün töreninden kalan videolarda mutluluğu gözlerine yansırken, Mangura'nın, Melahat Türkgenç ile omuz omuza oynadığı anlar yürek burktu. 2018 yılında dünya evine giren ve 2019 yılında Deniz Ece isimli bir kızı olan şehit Fikret Mangura'nın cenaze töreninin ne zaman yapılacağı ise henüz açıklanmadı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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