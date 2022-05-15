Manisalı minik dedektifler işbaşında - Haberler

- Manisalı minik dedektifler işbaşında

Manisa'da Bilim Şenliğinde stant açan Emniyet Müdürlüğü çok sayıda minik öğrenciye trafik eğitimi vererek dedektif kartı dağıttı

Emniyet Müdürlüğü standında yer alan narkotik köpeği Kiraz ise çocuklardan büyük ilgi görürken adeta standın maskotu oldu

MANİSA - Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Atatürk Kentpark'ta düzenlenen Bilim Şenliğinde açılan stant miniklerden büyük ilgi gördü. Çok sayıda çocuk aldıkları eğitim sonrası trafik dedektifi olurken, narkotik köpeği Kiraz ise standın maskotu oldu.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Atatürk Kentpark'ta düzenlenen Bilim Şenliğinde açılan stantta minik öğrencilere trafik eğitimi verildi. Eğitimlerde ilk olarak trafik kurallarıyla ilgili çeşitli bilgiler verilen çocuklar, daha sonra emniyet kemeri kullanımı, genel trafik kuralları, trafik işaret ve levhaları ile yaya geçidi gibi konularda bilgi sahibi oldu. Soru cevap şeklinde gerçekleştirilen eğitimde, polis memurları çocukların, görevli bir denetimci gibi trafikte yaptıkları hataların ardından anne ve babalarını anında uyarmaları konusunda bilinçlendirdi. Öğrenciler, aldıkları eğitimin ardından ekipler tarafından kendilerine dağıtılan 'Trafik Dedektifi' kimlik kartlarını alarak hep bir ağızdan 'Biz dedektifiz' diye bağırdı.

Emniyet Müdürlüğünün standında yer alan Kiraz isimli narkotik köpeği ise çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Kiraz'ın mini gösterilerine hayran kalan çocuklar, standın maskotu haline gelen köpeğe sevgi gösterilerinde bulundu.