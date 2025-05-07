Manisalı gazi tedavi süreci için Ankara'ya uğurlandı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi, kahraman gazilerden Abdurrahman Güven'i Ankara'daki tedavi süreci için buruk bir gururla uğurladı.

1995 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütüyle girilen çatışmada yaralanarak gazi olan Abdurrahman Güven'in tedavisi, aradan geçen yaklaşık 30 yıla rağmen devam ediyor. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan yaptığı açıklamada, "Vatan uğruna ödenen bedeller bir ömür sürer. O fedakarlığın izleri sadece bedenlerde değil, yaşamın her anında taşınmaktadır." ifadelerini kullandı.

Gazi Yusuf Kıyışkan açıklamasında, şehit aileleri ve gazilerin bu milletin onuru ve bu toprakların sessiz kahramanları olduğunu vurgulayarak, "Fedakarlıkları ne yaparsak yapalım tam anlamıyla karşılanamaz. Ancak bizlere düşen görev, onların hayatlarını kolaylaştırmak ve yaşarken hak ettikleri değeri göstermektir." dedi.

Gazi Abdurrahman Güven'in Ankara'ya sevki sürecinde ulaşımdan sağlık koordinasyonuna kadar katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür eden Kıyışkan, "Bu tür destekler, gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın yalnız olmadıklarını hissetmeleri açısından çok kıymetlidir." şeklinde konuştu.

Açıklamasında ayrıca, gazilerin ve şehit ailelerinin bir araya gelebileceği, moral ve sosyal destek alabilecekleri alanların artırılması gerektiğini dile getiren Kıyışkan, tüm yetkilileri bu konuda daha fazla adım atmaya davet etti.

Son olarak Gazi Abdurrahman Güven'e acil şifalar dileyen Kıyışkan, "Başta aziz şehitlerimiz olmak üzere tüm kahraman gazilerimize minnet ve saygılarımızı sunuyoruz." dedi. - MANİSA