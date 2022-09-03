Manisa yerel: Salihli'de üzüm işçilerine simit ve çay ikramı

Manisa haberler: Salihli Belediyesi, sabah erken saatlerde bağlara üzüm kesmek için evlerinden çıkan işçilere simit ve çay ikram ederek güzel bir sürpriz yaptı.

Salihli Belediyesi, sabah erken saatlerde bağlara üzüm kesmek için evlerinden çıkan işçilere simit ve çay ikram ederek güzel bir sürpriz yaptı. Simit ve çay ikramından dolayı mutlu olduklarını dile getiren üzüm işçileri, Belediye Başkanı Zeki Kayda ile personele teşekkür etti.

Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Sözer ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsamettin Çelik ile birlikte Beylikli ve Güneş Mahallelerinde sabah erken saatlerde bağlara üzüm kesmek için evlerinden çıkan işçilere simit ve çay ikram ederek güzel bir sürpriz yaptı. Belediye ekipleri, Beylikli Mahalle muhtarı Akşit Gencer ve Güneş Mahalle muhtarı Bayram Ali Ergin ile birlikte üzüm işçilerine simit ve çay dağıtarak gönülleri fethetti. Muhtarlar Akşit Gencer "Sabah saat 06.00 da bizlerin yanında olarak üzüm işçilerimize simit ve çay ikramında bulunan Belediye personelimize ve Zeki Başkanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

Başkan Yardımcısı Sözer, sosyal belediyecilik anlamında bu tür faaliyetlerin devam edeceğini belirterek, "İyi günde, kötü günde her zaman vatandaşlarımızın hizmetindeyiz" dedi. - MANİSA