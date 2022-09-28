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Manisa yerel haberleri | Vali Karadeniz'in Kula temasları

Yerel Haberler

Manisa yerel haberleri | Vali Karadeniz'in Kula temasları

Manisa haberleri: Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Kula ilçesinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Kula ilçesinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

Vali Yaşar Karadeniz, Kula'daki programına Kula Kaymakamlığını ziyaretle başladı. Geçtiğimiz haftalarda göreve başlayan Kaymakam Birkan Tatlısöz'ü ziyaret ederek, Kula'da yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Karadeniz, kurum müdürleri ile görüştü. İş insanı İsmail Akçura'yı da tarihi Kula evlerinin olduğu bölgedeki otelde ziyaret eden Vali Karadeniz, daha sonra şehit Yaşar Öz'ün ailesinin ikamet ettiği evi ziyaret etti. Burada şehit babası Mehmet Öz ve aile üyeleri ile görüşen Vali Karadeniz ve beraberindekiler, şehit ailesinin acısını paylaştı.

Vali Karadeniz'in Kula'daki programlarına Kaymakam Birkan Tatlısöz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları ile protokol katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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