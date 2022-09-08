Manisa yerel haberleri: Turgutlu'da Kurtuluş Coşkusu, İlyas Yalçıntaş Konseriyle İkiye Katlandı

Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri'nin kapanışı İlyas Yalçıntaş konseriyle yapıldı.

Turgutlu Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayram'ında başlattığı ve 9 gün boyunca birbirinden renkli etkinliklerin Turgutlu halkıyla buluştuğu Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri unutulmaz bir konserle sona erdi. Ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş, şarkılarını 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nı dolduran binlerce kişiyle birlikte söyledi. Ünlü sanatçı, Turgutlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Turgutlulu hayranlarının yanında olarak 100. yıl coşkusunu ve sevincini de paylaştı.

Sahneye Eşi Sabriye Akın ile birlikte çıkan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın , konuşmasında şunları söyledi:

"Turgutlu'muzun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı bütün Turgutlululara kutlu olsun! Daha nice 100'lü yaşlara. 30 Ağustos'ta başlayan Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerimizin bu gece dokuzuncusu ve sonuncusu. Yeter ki siz isteyin, ben size yine getiririm. Sevgili hemşehrilerimiz siz bana verdiğiniz sözleri tuttuğunuz sürece, birbirinizle kavga etmediğiniz, kadınlarımıza kızlarımıza saygılı olduğunuz sürece, burada eğlenmeye geldiğiniz sürece hiç problem yok; en güzellerini getireceğim. En güzelleri sizlerle birlikte olacak. Sizlerden bir söz istemiştim, yarım kaldı. Biliyorsunuz İrem Nur bebeğimiz var. Onların kampanyasına destek oluyorsunuz. Yüzde birlik bir payımız kaldı. Yüzde altmış dokuz olduk. Yüzde yetmişe gelmek için yüzde birlik bir payımız var. Bu gece bu yüzde birlik payı tamamlayalım. İkinci istediğim; Turgutlu Belediyesinin kan merkezi var arkadaşlar. Kanın hepimize ne zaman ihtiyaç duyulacağını bilmiyoruz. Sizlerden de kan bağışına destek olmanızı rica ediyorum."

Başkan Çetin Akın , konser sırasında ayrıca Ege Orman Vakfı iş birliğiyle 10 adet fidan bağışı hediyesini, İlyas Yalçıntaş'a takdim etti. Genç sanatçı fidan bağışı hediyesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek Başkan Çetin Akın'a teşekkür etti.

İlyas Yalçıntaş'tan önce sahneye çıkan Turgutlulu genç müzisyenler Mas ve Basa ise kendi şarkılarını seslendirdiler. Genç yeteneklerin performansları dinleyicilerden büyük beğeni topladı.