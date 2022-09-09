Manisa yerel haberi... Vali Karadeniz'den Akhisar'da yoğun tempo

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Akhisar ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Zeytin İhtisas OSB toplantısına katılan Vali Karadeniz, Akhisar Yeni Gar binasında incelemeler yaptı ve 'Milli Mücadelede Akhisar' konulu sempozyuma katıldı. Vali Karadeniz, daha sonra Akhisar OSB yönetimi ile bir araya geldi.

Vali Yaşar Karadeniz, Akhisar ziyaretinde ilk olarak Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısına katıldı. Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun da eşlik ettiği toplantıda; denetim Kurulu 2021 yılı 1 ve 2. dönem ara raporları, yeni yapılacak olan hizmet destek alanlarına ilişkin işlemler, arsa tahsis ve satışlarına ilişkin konular görüşüldü.

Vali Yaşar Karadeniz daha sonra Akhisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen 'Milli Mücadele'de Akhisar' konulu sempozyuma katıldı. 1. Dünya Savaşı yıllarında ve Mondros Mütarekesi döneminde Akhisar, Yunan işgali ve göç hareketlerinin değerlendirildiği sempozyumda; Milli Mücadele yıllarında Akhisar, Kuva-yı Milliye'nin Akhisar'daki faaliyetleri, Akhisar'ın Milli Mücadele tarihindeki yeri, sosyal, idari, ekonomik yapısı ile Akhisar'ın Milli Mücadele'ye manevi ve lojistik desteği gibi konular ele alındı.

Sempozyum sonunda Vali Yaşar Karadeniz tarafından katılımcılara plaket verildi.

Akhisar yeni Gar binasında inceleme

Vali Yaşar Karadeniz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Manisa ziyaretinde gerçekleştirilen toplu açılış töreni ile resmi açılışı yapılan Akhisar Gar binasında da incelemelerde bulundu, bina ve demiryolu hattı hakkında bilgi aldı. Ziyarette Vali Karadeniz'e İzmir-Ankara demir yolunun şehir dışına çıkarılması çalışmaları çerçevesinde yapılan demiryolu varyant projesi ile 13 adet hemzemin geçidin de ortadan kalktığı ve Ankara, Eskişehir ve İzmir olmak üzere günde 6 sefer düzenlenen Akhisar Tren Garı'ndan, yılda yaklaşık 45 bin yolcuya bilet kesildiği bilgisi verildi.

Vali Karadeniz'den Akhisar OSB'ye ziyaret

Vali Karadeniz, Akhisar ilçesi ziyareti çerçevesinde Akhisar Organize Sanayi Yönetim Kurulu ile de bir araya geldi. Ziyarette Vali Karadeniz'e toplam 76 sanayi parselinin tamamının tahsisinin yapıldığı ve 69 işletmenin üretimde olduğu Akhisar OSB'ye ilişkin genel bilgiler verildi.

Manisa'nın sanayi açısından çok iyi bir noktada olduğunu söyleyen Vali Karadeniz, Manisa'nın yatırıma elverişli coğrafyası ile birçok sektörde faaliyet gösteren, istikrarlı büyüyen, yerli ve yabancı yatırımcıları cezbeden bir il olduğunu söyledi. Manisa'nın yüksek katma değerli üretim odaklı yatırımlarıyla OSB'ler şehri olmaya aday olduğunu da söyleyen Vali Karadeniz, Manisa'ya yatırım yaparak il ve ülke ekonomisine katkı sağlayan, istihdam oluşturan tüm yatırımcılara teşekkür etti. - MANİSA