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Manisa Soma'da dün maden kazasında 5 işçi öldü, Eskişehir Valisi başsağlığı diledi

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Manisa'nın Soma ilçesinde dün meydana gelen maden kazasında göçük altında kalan 5 işçi hayatını kaybetti. Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, kaza için başsağlığı mesajı yayımlayarak hayatını kaybedenlere rahmet, kurtarma çalışmalarının başarıyla tamamlanması temennisinde bulundu.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, " Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde dün meydana gelen maden kazasında göçük altında kalan 5 işçi ise hayatını kaybetti. Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, yaşanan olayla ilgili bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Vali Yılmaz'ın mesajında, "Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Göçük altında kalan ve arama kurtarma çalışmaları devam eden işçilerimizin bir an önce sağ salim kurtarılması, bölgede görev yapan tüm kurtarma ekiplerinin çalışmalarını başarıyla tamamlaması en büyük temennimizdir. Dualarımız ve kalbimiz Somayla" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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