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Manisa Selendi Hükümet Konağı Yıkılıyor

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Manisa'nın Selendi ilçesinde 1978 yılında inşa edilen ve deprem yönetimine uygun olmadığı tespit edilen Hükümet Konağı, yenisi yapılacak olması nedeniyle yıkımına başlandı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde 1978 yılında inşa edilen ve 46 yıl boyunca hizmet veren Hükümet Konağı, yenisi yapılacak olması nedeniyle yıkımına başlandı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde 1978 yılında inşa edilen ve deprem yönetimine uygun olmadığı tespit edilen Selendi Hükümet Konağı yıkılıyor. Yıkım çalışmalarının başladığı hükümet konağı içerisinde kaymakamlık binası, nüfus müdürlüğü, adliye, emniyet gibi birimleri barındırıyor. Yıkım işleminin ardından yenisi yapılacak olan yeni hükümet konağı deprem yönetmenliğine uygun olarak bodrum, zemin ve 2 katlı olmak üzere inşa edilecek. Hükümet konağı bittiğinde yeni yüzüyle ilçe halkına hizmet verecek. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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