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Manisa Sarıgöl'de jandarma, İtfaiye Haftası'nda itfaiye personelini ziyaret etti

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Manisa Sarıgöl'de jandarma, İtfaiye Haftası'nda itfaiye personelini ziyaret etti
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Manisa Sarıgöl'de jandarma, İtfaiye Haftası dolayısıyla Sarıgöl İtfaiye Amirliğini ziyaret ederek itfaiyecilerin haftasını kutladı. İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ramazan Çetin ekiplere kolaylıklar diledi, İtfaiye Amiri Üryan Doğru ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri, İtfaiye Haftası dolayısıyla Sarıgöl İtfaiye Amirliğine ziyarette bulundu.

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ramazan Çetin ve beraberindeki jandarma personeli, itfaiye amirliğini ziyaret ederek itfaiyecilerin haftasını kutladı. İtfaiye personeliyle bir süre sohbet eden Üsteğmen Çetin, ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Sarıgöl İtfaiye Amiri Üryan Doğru ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İlçe Jandarma Komutanımız Üsteğmen Ramazan Çetin ve personeline nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Bu anlamlı haftada bizleri yalnız bırakmayarak mutlu ettiler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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