Haberler

Manisa Muradiye Camii'nde Sabahlara Kur'an ve İkramla Buluşma

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mimar Sinan'ın Ege'deki tek eseri olan Manisa Muradiye Camii'nde sabah namazı programı düzenlendi. Namaz sonrası Kur'an tilaveti ve çocukların katılımıyla manevi bir atmosfer oluştu. Cemaatle birlikte çorba ve simit ikram edildi.

Mimar Sinan'ın Ege'deki tek eseri olan Manisa Muradiye Camiinde düzenlenen sabah namazı programında vatandaşlar manevi atmosferde bir araya gelirken, çocukların katılımı camiye ayrı bir coşku kattı. Tarihi Muradiye Camii sabahın ilk ışıklarında Kur'an tilaveti ve zikirlerle doldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada cemaate çorba ve simit ikramı yapıldı.

Ege Bölgesi'nde Mimar Sinan'ın tek eseri olarak bilinen tarihi Muradiye Camii'nde Manisa İl Müftülüğü tarafından sabah namazı buluşması düzenlendi. Programa Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, müftü yardımcıları, ilçe müftüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, "Rabbim kıldığımız namazları, ibadetlerimizi dergahında kabul eylesin. Cami buluşmaları çok önemli. Sezai Karakoç'un camilere bir benzetmesi var. 'Bir vücut için kalp ne ise, Müslüman bir toplum içinde camiler odur' der." diyerek, camilerin öneminden bahsetti.

Sabah namazında camiyi dolduran Manisalılar, İstanbul Kılıç Ali Paşa Camii Müezzin Kayyımı M. Akif Kabukçu'nun seslendirdiği Kur'an-ı Kerim tilaveti ve esma zikrini dinledi. Manevi atmosferin hakim olduğu programa Muradiye Camii'nde Kur'an öğrenen çocuklar da katılarak camiye renk kattı.

Program sonunda cami cemaatine çorba ve simit ikram edildi. İl Müftülüğü yetkilileri, buluşmaların belirli aralıklarla devam edeceğini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol

Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.