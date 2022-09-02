Manisa haberi! Turgutlu'da Şenlikler Karadeniz ve Erzurum Kültürleri Gecesi ile Devam Edecek

Edinilen Manisa gelişmesine göre Turgutlu Belediyesi’nin düzenlediği Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Turgutlu halkı şenliğin dördüncü gününde ‘Karadeniz ve Erzurum Kültürleri Gecesi’ düzenlenecek.

Turgutlu Belediyesi'nin düzenlediği Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Turgutlu halkı şenliğin dördüncü gününde ' Karadeniz ve Erzurum Kültürleri Gecesi' düzenlenecek.

Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri ile kutlanmaya devam ediyor. Şenliğin dördüncü günü ' Karadeniz ve Erzurum Kültürleri Gecesi'yle devam edecek. Turgutlu Karadenizliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile Turgutlu Erzurumlular Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle düzenlenecek gecede, İhsan Aydın, Mahmut Arı, Turgutlu Karadeniz Halk Oyunları Ekibi, Erzurum Bar Ekibi sahne alacak.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLAYACAK

'Karadeniz ve Erzurum Kültürleri Gecesi', 2 Eylül Cuma akşamı saat 20: 00'da Orta Park Saat Kulesi'nden kortej yürüyüşüyle başlayacak. Konserler ve halk oyunları gösterileri saat 21: 00'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenlenecek.

"Birlikte Oynayalım" Müzikli Danslı Sokak Tiyatrosu ise saat 17: 00'da Avşar Vicdan Parıldar İlköğretim Okulu Bahçesinde, saat 18: 30'da Derbent Sabiha Erturgut İlköğretim Okulu bahçesinde çocuklarla buluşacak.

"BU GÜZEL ETKİNLİĞE TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİ DAVET EDİYORUM"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerimiz oldukça güzel ve eğlenceli geçiyor. Şenliğimizin dördüncü gününde hemşehri derneklerimizle birlikte Karadeniz ve Erzurum Kültürleri Gecesine ev sahipliği yapacağız. Bu güzel etkinliğe tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi.