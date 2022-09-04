Manisa haberi! Selendi'de Muazzez Ersoy rüzgarı esti

Manisa'nın Selendi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla Türk Sanat Müziği'nin sevilen sesi Muazzez Ersoy konser verdi.

Selendi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100 yılında Manisa Büyükşehir ve Selendi Belediyesinin ortaklaşa olarak düzenlediği açık hava halk konserinde sahne alan Türk Sanat Müziğinin güçlü sesi yorumcu Muazzez Ersoy nostaljik şarkılarıyla dinleyenleri mest etti. Devlet Bahçeli Kent Meydanında hayranlarının tezahüratları altında sahneye çıkan Ersoy, yaklaşık 2 saat sahnede birbirinden güzel eserleri hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Zaman zaman kendisini izlemeye gelen hayranlarına mikrofonu uzatan Ersoy unutulmaz şarkılarıyla güçlü sesi ve performansıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konsere, Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, Selendi Belediye Başkanı Eczacı Nurullah Savaş, Trabzon Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Selendi Cumhuriyet Savcıları Oğuzhan yıldırım, Ali Gökdemir, siyasi parti başkan ve yöneticileri, oda başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve Selendili vatandaşlar katıldı.

Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı gece de Belediye Başkanı Eczacı Nurullah Savaş sanatcı Muazzez Ersoy'a çiçek ve çeşitli hediyeler de verdi. - MANİSA