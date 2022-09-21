Manisa haberi! Salihli 'de üzüm sırası bekleyen çiftçilere çorba ve çay ikramı

Manisa yerel haberi: Salihli Belediyesi, gün doğmadan erken saatlerde kuru üzümlerini teslim etmek için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve TARİŞ'e gelerek sıra bekleyen üzüm üreticilerine sıcak çorba ve çay ikramıyla içleri ısıtıyor.

Salihli Belediyesi, gün doğmadan erken saatlerde kuru üzümlerini teslim etmek için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve TARİŞ'e gelerek sıra bekleyen üzüm üreticilerine sıcak çorba ve çay ikramıyla içleri ısıtıyor.

Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, üzüm alımlarının başladığı günden itibaren sabah erken saatlerde ikram aracıyla Toprak Mahsulleri Ofisi ve TARİŞ'te sıra bekleyen üzüm üreticilerine sıcak çorba ve çay dağıtıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi önünde bekleyen üzüm üreticilerine bol ve bereketli kazançlar dileyen Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Sözer, tüm çiftçilere Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın selamını ileterek, "Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personelimiz ikram araçlarımız ile her gün Toprak Mahsulleri Ofisi ile TARİŞ'in önünde sabahın çok erken saatlerinde sıra bekleyen çiftçilerimize sıcak çorba ve çay dağıtıyor. Hizmetlerimiz ile vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" dedi.

Üzüm üreticileri de, sabahın erken saatinde yapılan sıcak çorba ve çay ikramından dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda ile ekibine teşekkür etti. - MANİSA