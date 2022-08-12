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Manisa haber... Yunusemre'den vatandaşa 6 noktada aşure ikramı

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Manisa haber... Yunusemre'den vatandaşa 6 noktada aşure ikramı

Gelen Manisa haberlerine göre Yunusemre Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla 6 noktada vatandaşlara aşure ikram etti.

Yunusemre Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla 6 noktada vatandaşlara aşure ikram etti.

Yunusemre Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramı yaptı. Meydan Camii, Barbaros Mahallesi İmam-ı Azam Camii, Yenimahalle Yeşil Camii, Hacı Yahya Camii ve Muradiye Çarşı Camii, ayrıca Akgedik Yunuskent'te yapılan aşure dağıtımına ilgi yoğun oldu. Vatandaşlara aşure ikram eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, aşurenin paylaşma ve bereketi simgelediğini söyledi. Başkan Çerçi, "Aşure berekettir ve paylaşmaktır. Aşure günlerinin Allah katında ayrı bir yeri vardır. Bizler de bu vesileyle Yunusemre Belediyesi olarak Meydan Camii, Barbaros Mahallesi İmam-ı Azam Camii, Yenimahalle Yeşil Camii, Hacı Yahya Camii, Muradiye Çarşı Camii, ayrıca Akgedik Yunuskent'te vatandaşlarımız ile buluştuk. Bereketin ve paylaşmanın kutsallığının en önemli simgelerinden olan aşure gününde Allah yaptığımız hayırları kabul etsin" dedi. Aşure dağıtımında Başkan Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve partililer eşlik etti. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muharrem Ayı Yeşil Camii Yenimahalle Yunusemre Yerel Haberler

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