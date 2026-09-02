Haberler

Figani Efendi eriği hasadı başladı: 200 ton hedefi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MANİSA'nın Demirci ilçesine özgü, coğrafi işaret tescilli ‘Figani Efendi eriği’nde sezonun ilk ürünleri toplanmaya başladı, bu yıl yaklaşık 200 ton rekolte hedeflendiği belirtildi.

MANİSA'nın Demirci ilçesine özgü, coğrafi işaret tescilli 'Figani Efendi eriği'nde sezonun ilk ürünleri toplanmaya başladı, bu yıl yaklaşık 200 ton rekolte hedeflendiği belirtildi.

Demirci'de 1886 yılından bu yana üretimi sürdürülen 'Figani Efendi eriği', 2024 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. 'Figani Efendi eriği'nde sezonun ilk ürünleri toplanmaya başlandı. Ağustos sonunda başlayan hasadın eylül sonuna kadar sürmesi beklenirken, ilçedeki yaklaşık 12 bin ağaçtan bu sezon 200 ton civarında ürün elde edilmesinin hedeflendiği bildirildi. Taze olarak tüketilirken geleneksel yöntemlerle güneşte kurutularak da satışa sunulan ürün, başta Manisa ve çevre iller olmak üzere farklı bölgelere gönderiliyor.

'BAŞKA BÖLGEDE BU KALİTE YAKALANAMIYOR'

İlçede çiftçilik yapan Ramazan Akın, eriğin Demirci'nin iklim ve toprak koşullarına uyum sağladığını belirtip, "Bu erik tamamen Demirci'ye özel. Ankara, Manisa ve çevre ilçelere hem yaş hem kuru olarak gönderiyoruz. Başka bölgelere denemeleri için fidan verdiğim oldu ancak buradaki verim ve lezzet yakalanamadı. Önce yeşil ve taze halini topluyoruz, kalan kısmı ise yıkayıp kurutarak satışa hazırlıyoruz" dedi. Bu sezon kendi bahçesinden yaklaşık 2 ton ürün almayı planladığını belirten Akın, "Sindirim ve bağırsak rahatsızlığı olanlar özellikle bu eriği arıyor" diye konuştu.

Haber-Kamera: İpek KALAY/DEMİRCİ (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Adli Tıp'tan Erhan Çelik'in sözleriyle örtüşen rapor! İşte Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni

Beklenen rapor geldi! İşte Erhan Çelik'in eşinin ölüm nedeni
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18 ilçede koltuklar değişti! Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar

Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar
Diyarbakır’da cipe silahlı saldırı: 2 yaralı

Kırmızı ışıkta beklerken felaketi yaşadılar
Netanyahu: Gazze'nin yüzde 60'ında işgali genişleteceğiz

İşgal altındaki Gazze'ye giden Netanyahu'dan skandal sözler
Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu

Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu
Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı! 125 milyon euroluk yıldıza acımadı

Mourinho'dan Arda kararı! İlk kurban onu ilan etti
Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler
Ortada kalan Icardi'den şok karar

Ortada kalan Icardi'den şok karar!