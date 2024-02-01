Manisa'dan 41 Kişi Kutsal Topraklara Uğurlandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden 41 kişi düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Sarıgöl Dışkahveler Hüseyin Gümüşlü Camisi'nde düzenlenen uğurlama töreninde Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve dualar okunarak umreciler sevenleri tarafından kutsal topraklara uğurlandı. Uğurlama töreninde gözyaşları sel olurken kutsal topraklara gidenler ve geride kalan yakınları, "Gidip de dönmemek gelip de bulamamak var." diyerek helalleşti. - MANİSA