Haberler

Manisa'da yeni çocuk evinin kira desteğini iş insanı Kızılgüney üstlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'da yeni çocuk evinin kira desteğini iş insanı Kızılgüney üstlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'da çocukların güvenli ve aile ortamında büyümesi için yeni bir çocuk evi hizmete hazırlanıyor. Merkezdeki konutun kira desteği protokolü, iş insanı Mücahit Kızılgüney ile İl Müdürü Kudret Gültaş tarafından imzalandı; çocukların yaşam şartlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Manisa'da çocukların güvenli ve aile ortamında büyümelerini desteklemek amacıyla yeni bir çocuk evi daha hizmete hazırlanıyor. Çocuk evinin kira desteğini MÜSİAD Manisa Şube Başkanı ve iş adamı Mücahit Kızılgüney üstlenirken, protokol imza altına alındı.

Manisa'da çocukların güvenli, huzurlu ve aile ortamına uygun şartlarda yaşamlarını sürdürmelerini desteklemek amacıyla hizmet veren çocuk evlerine bir yenisi daha eklenecek.

Manisa Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Manisa merkezde bulunan bir konutun çocuk evi olarak hizmet vermesi planlandı. Çocuk evinin kullanımına yönelik kira desteği sağlanmasına ilişkin protokol, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kudret Gültaş ile MÜSİAD Manisa Şube Başkanı ve iş insanı Mücahit Kızılgüney tarafından imzalandı. Protokol, Vali Yardımcısı Vekili Günhan Yazar'ın onayıyla hayata geçirildi.

Çocukların ihtiyaçlarına uygun yaşam alanı

Çocuk evleri, çocukların bakım ve gelişim süreçlerinin desteklenmesi, günlük yaşamlarını ev ortamına uygun şartlarda sürdürebilmeleri amacıyla hizmet veriyor. Manisa merkezde faaliyete geçecek yeni çocuk evinde de çocukların ihtiyaçları doğrultusunda güvenli ve destekleyici bir yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor.

Yeni çocuk evinin hizmete girmesiyle birlikte çocuklara yönelik sunulan sosyal hizmetlerin kapsamının genişletilmesi ve çocukların yaşam şartlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 31 sitede yayınlandı.
Kane yıldızlaştı, İngiltere Çekya'yı 3 golle devirdi

Bu adamın hiç şakası yok! Geceye yine damgasını vurdu
7 maçta sıfır katkı! Galatasaray Sane'nin yerine yıldızını buldu

Galatasaray'da şok ayrılık kararı! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
John Travolta'nın kızı podyuma çıktı! Paris'te tüm gözler onun üzerindeydi

Ünlü oyuncunun kızı büyüdü! Şimdi podyumlarda adından söz ettiriyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oya Başar'dan yıllar sonra gelen Levent Kırca itirafı

Usta oyuncudan yıllar sonra Levent Kırca itirafı! İlk kez anlattı
Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı

Ne yapıyorsun Emirhan?
San Marino, 90+3'te yıkıldı

San Marino, 90+3'te yıkıldı
AVM'de tavandan gelen sesler çalışanları da polisi de alarma geçirdi

AVM'de tavandan gelen sesler çalışanları da polisi de alarma geçirdi
Messi'nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı

Gördüklerine daha fazla dayanamadı, hüngür hüngür ağladı
Olaylı infazda yeni gelişme! ABD'de idam sonrası hayatta kalan Christa Pike'ın bilinci yerine geldi

Başarısız infazdan sağ çıkmıştı! Tüm dünyayı şaşırtmaya devam ediyor
Karaburun'da amatör dalgıç, 2-3 metre derinlikte Bizans dönemine ait altın sikke buldu! Müzeye teslim etti

Amatör dalgıç 2 metre derinlikte buldu! Bizans altını müzede