Manisa'da yeni çocuk evinin kira desteğini iş insanı Kızılgüney üstlendi

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Manisa'da çocukların güvenli ve aile ortamında büyümelerini desteklemek amacıyla yeni bir çocuk evi daha hizmete hazırlanıyor. Çocuk evinin kira desteğini MÜSİAD Manisa Şube Başkanı ve iş adamı Mücahit Kızılgüney üstlenirken, protokol imza altına alındı.

Manisa'da çocukların güvenli, huzurlu ve aile ortamına uygun şartlarda yaşamlarını sürdürmelerini desteklemek amacıyla hizmet veren çocuk evlerine bir yenisi daha eklenecek.

Manisa Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Manisa merkezde bulunan bir konutun çocuk evi olarak hizmet vermesi planlandı. Çocuk evinin kullanımına yönelik kira desteği sağlanmasına ilişkin protokol, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kudret Gültaş ile MÜSİAD Manisa Şube Başkanı ve iş insanı Mücahit Kızılgüney tarafından imzalandı. Protokol, Vali Yardımcısı Vekili Günhan Yazar'ın onayıyla hayata geçirildi.

Çocukların ihtiyaçlarına uygun yaşam alanı

Çocuk evleri, çocukların bakım ve gelişim süreçlerinin desteklenmesi, günlük yaşamlarını ev ortamına uygun şartlarda sürdürebilmeleri amacıyla hizmet veriyor. Manisa merkezde faaliyete geçecek yeni çocuk evinde de çocukların ihtiyaçları doğrultusunda güvenli ve destekleyici bir yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor.

Yeni çocuk evinin hizmete girmesiyle birlikte çocuklara yönelik sunulan sosyal hizmetlerin kapsamının genişletilmesi ve çocukların yaşam şartlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı