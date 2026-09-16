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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 20 tutuklama

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 20 tutuklama
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Manisa'da polisin uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 20'si tutuklandı.

(MANİSA) - Manisa'da polisin uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde çok sayıda uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. Manisa, Akhisar ve Soma Cumhuriyet başsavcılıklarınca verilen adli kararlar doğrultusunda, il merkezi ile Akhisar ve Soma ilçelerinde belirlenen adreslere Özel Harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 23 sokak satıcısı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda bin 989 sentetik ecza hap, 9 ecstasy hap, 6,4 gram metamfetamin, 5,24 gram esrar, 3,53 gram sentetik kannabinoid ile 2 ruhsatsız silah ve 28 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 20'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA
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