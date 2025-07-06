Manisa'da Orman Yangınlarına Karşı Önlemler Alınıyor

Manisa'da son günlerde artan hava sıcaklıkları ve meydana gelen orman yangınları nedeniyle, il genelinde önleyici tedbirler ve hızlı müdahale stratejileri masaya yatırıldı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında düzenlenen toplantıya; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, kaymakamlar ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda, orman yangınlarına sebebiyet verebilecek faktörlerin ortadan kaldırılması, yüksek riskli bölgelerde önceden alınacak önlemler ile yangın anında yapılacak hızlı müdahalelerin planlanması görüşüldü.

Vali Vahdettin Özkan yaptığı açıklamada, esas önemli olanın yangına sebep olacak davranışlardan kaçınmak ve yangına en kısa sürede müdahale edebilmek olduğunu vurguladı.

Vali Özkan, "Tüm kurumlarımız; imkan, kabiliyet ve araç-gereçleriyle tam bir koordinasyon içinde çalışmaktadır. İlçelerimiz özelinde risk analizleri ve önleyici stratejiler belirlenmiştir. Yangın riski yüksek bölgelerde hem kurumlarımız hem de vatandaşlarımız müteyakkız olmalıdır." dedi.

Yangınla mücadelede vatandaşların desteğine dikkat çeken Vali Özkan, "Bu amaçla ilimiz genelinde tüm üreticilerimizin su tankerlerini ve tarallarını hazır tutmaları, yangın söndürme çalışmalarına büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Orman yangınlarına Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda hızlı ve etkin müdahale edildiğini belirten Vali Özkan, özveriyle görev yapan ekiplere ve vatandaşlara teşekkür etti.

Toplantıda ayrıca; yangın risklerinin azaltılması için vatandaşların bilgilendirilmesi, denetimlerin artırılması ve erken uyarı sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılması gerektiği vurgulandı. - MANİSA