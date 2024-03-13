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Manisa'da Kistik Fibrozis Hastası Genç, Akciğer Nakli Olacağı Günü Bekliyor

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Manisa'da doğuştan kistik fibrozis hastalığı nedeniyle solunum cihazı ve oksijen tüpüne bağlı olarak yaşam savaşı veren 21 yaşındaki Ekrem Arslan, akciğer nakli olacağı günü bekliyor. Nakil için umutlu olan Arslan, organ bağışına destek çağrısı yapıyor.

Manisa'da doğuştan kistik fibrozis hastalığı nedeniyle yaklaşık 3 yıldır solunum cihazı ve oksijen tüpüne bağlı olarak yaşam savaşı veren 21 yaşındaki Ekrem Arslan, akciğer nakli olacağı günü bekliyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Spil Dağı eteklerinde ulaşımın olmadığı Bayındırlık Mahallesi'nde yaşayan 21 yaşındaki Ekrem Arslan nakil yapılacağı günü bekliyor. 3 yıldır solunum cihazı ve oksijen tüpüne bağlı olan Arslan, bağlı olduğu 10 litrelik oksijen tüpleri olmadan dışarıya adım atamıyor. Taşınabilir oksijen makinesi alamadıklarını söyleyen Arslan, bütün gününü 2 odalı evlerinde geçiriyor. Pandemi başında göğsünde yokuştan çıkarken ağır bir sıkışma olunca Şehir Hastanesine gittiklerini belirten Arslan, 1 buçuk sene sonunda akciğer nakil listesine alındığını söyledi. Arslan, "Akciğer nakli olan arkadaşlarımız var. Gruplarımız var, sürekli konuşuyoruz. Nakilden sonra makinelerden ayrılan, eski hallerine dönen arkadaşlarımız var. Onlar çok iyi olmuşlar. Sıra bizde inşallah, 3 senedir nakil bekliyoruz. İnşallah ben de nakil olacağım ve iyi olacağım. Herkesin organ bağışına destek olmasını istiyorum" dedi.

Babasının asgari ücretle çalıştığını söyleyen Arslan, "Bu cihaz olsa en azından kontrollere daha rahat gidebilirim, kapımın önüne çıkabilirim. Evde sadece babam asgari ücretle çalışıyor. Benim sigortamı da babam karşılıyor. O da olmazsa ne yapardık bilmiyorum. Türkiye'de 208 kişi akciğer nakli bekliyor. Akciğer nakli Türkiye'de sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılabiliyor" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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