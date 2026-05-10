Asırlık gelenek Sarıgöl'de yaşatıldı

Sarıgöl ilçesinde yüzlerce çiftçinin katılımıyla gerçekleştirilen geleneksel 'Olcak Dede' bereket ve şükür duası etkinliğinde 37 küçükbaş hayvan kesildi. Çiftçiler birlikte dua edip bolluk ve bereket dileğinde bulundu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dindarlı Mahallesi'nde yaklaşık iki asırdır sürdürülen geleneksel "Olcak Dede" bereket ve şükür duası, yüzlerce çiftçinin katılımıyla gerçekleştirildi. Geçtiğimiz hafta yağışlı hava nedeniyle ertelenen etkinlikte 37 küçükbaş hayvan kesilirken, çiftçiler bolluk, bereket ve birlik için dua etti.

Her yıl mayıs ayının ilk cumartesi günü düzenlenen geleneksel tören için sabahın erken saatlerinde "Olcak Dede" mevkiinde toplanan çiftçiler, yanlarında getirdikleri adaklık küçükbaş hayvanları keserek kazanlarda yemek hazırladı. Kesilen 37 küçükbaş hayvanın etleriyle yapılan yemekler, öğle namazının ardından edilen bereket ve şükür duası sonrası topluca yenildi.

Yaklaşık iki asırdır devam eden geleneğin önemine dikkat çeken Yahya Birgili, "Bu gelenek dedelerimiz zamanından beri sürüyor. Her yıl mayıs ayının ilk cumartesi günü burada bir araya geliriz. Kurak geçen yıllarda yağmur duası yaparız, yağışın bol olduğu yıllarda ise bereket ve şükür duası ederiz. Buraya gelen herkes bütçesine göre yiyeceğini getirir, hep birlikte paylaşırız." dedi.

Bereket ve şükür duasına Sarıgöl merkez başta olmak üzere Dindarlı, Emcelli, Baharlar, Buldan Kadıköy ve Sarımahmutlu mahallelerinden çok sayıda çiftçi katıldı. Etkinlik sonunda çiftçiler, gelecek yıl yeniden aynı noktada buluşmak üzere sözleşti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
