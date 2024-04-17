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Manisa'da Denetimli Serbestlik Kapsamında Yükümlüler İçin Rehabilitasyon Projesi

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Manisa'da denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlülerin rehabilitasyon süreçlerini desteklemeyi amaçlayan "Özgürlüğün Renkleri" projesi devam ediyor.

Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Manisa Fotoğraf Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen projeye İçişleri Bakanlığı hibe desteği sağlıyor. Denetimli serbestlik kapsamında bulunan 200 yükümlünün katılacağı proje kapsamında temel ve ileri seviye olmak üzere 2 aşamalı eğitim programı uygulanıyor. Gezi ve söyleşilerle de destelenecek proje Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademisyenleri tarafından da takip ediliyor. Akademisyenlerin katılımcılara uyguladığı ilk ve son test çalışmalarıyla boş zaman etkinliklerinin denetimli serbestlik sürecine katkısının tespit edilmesi hedeflenen proje uygulama aşamasında ki katılımcı sayısı bakımından da alanında bir ilk olacak.

Bireylerin problemlere pratik çözümler üretmelerini sağlayan aynı zamanda günümüzde tedavi amaçlı kullanılarak kişilerin fiziksel, zihinsel ve duyusal refahını artırmak için kullanılan temel araçlardan birisi haline gelen sanat eğitimlerinden olan fotoğraf; teorik çalışmaların yanı sıra uygulamalı faaliyetlerle desteklendiğinde bireylerin birbirleriyle iletişim kurmalarını ve zengin anlamlar geliştirmelerini sağlıyor. Fotoğraf etkinliklerinin sonunda üretim hazzı kazandırarak bireyin kendisini tanımasına ve yaşama tutunma becerilerinin gelişmesine katkıda bulunacak projeye Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu üyesi olan tüm kurumlarda destek veriyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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