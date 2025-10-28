Haberler

Manisa'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem Panik Yarattı

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem Manisa'da da hissedildi. Vatandaşlar dışarıya çıkarak panik yaşadı. Manisa Valiliği, deprem sonrası saha tarama çalışmalarına başladı.

MANİSA (İHA) – Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem Manisa'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Sındırgı olan 6.1 büyüklüğündeki depremin derinliği 5.99 kilometre olarak açıklandı. Sarsıntı başta Manisa merkez ve ilçeleri olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Depremi hisseden Manisalılar büyük panik yaşadı. Şehrin birçok noktasında vatandaşlar evlerini terk ederek açık alanlara çıktı. Kimi vatandaşlar battaniyelerini alıp duraklarda beklerken, kimileri ise kaldırımlarda oturdu. Öte yandan deprem anı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sarsıntı sırasında vatandaşların panikle dışarıya koştuğu anlar dikkat çekti.

Manisa Valiliği'nden depremle ilgili yapılan açıklamada, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve ilimizden de hissedilen 6.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşmiştir. Deprem sonrası Valiliğimiz Kriz Merkezi koordinasyonunda ekiplerimiz hızlıca saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi. - MANİSA

