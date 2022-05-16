Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün'den Kırbağlar'a Asfalt Müjdesi - Haberler

AKHİSAR, MANİSA (ANKA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret eden, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçeye yapılacak yatırımlarla ilgili görüştü. Görüşmede, Kırbağlar ve Rumeli Caddesi olarak bilinen Reşatbey Mahallesi'nde yapılacak asfalt çalışmaları ve Büyükşehir Belediyesi'nin Akhisar Belediyesi'ne vereceği 1 milyon TL'lik asfalt malzemesi desteği ile ilgili protokol imzalandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akhisar'da hayata geçirilen hizmetler için teşekkürlerini ileten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gölmarmara Yolu (15 Sokak) üzerinde devam eden çalışmaların tamamlanmasının ardından, Kırbağlar ve Rumeli Caddesi olarak bilinen Reşatbey Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına başlayacaklarının müjdesini verdi. Başkan Besim Dutlulu, gündeme getirdiği ve bölge halkının uzun zamandır beklediği bu asfalt çalışmasının hayata geçeceği için mutluluk duyduğunu belirtti.

Toplantıda ayrıca, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Akhisar Belediyesi'ne vereceği 1 Milyon TL'lik asfalt malzemesi (bütüm) ile ilgili protokol imzalandı.

Akhisar Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Tınazlı ve Ekrem Kayserili'nin de katıldığı görüşmede, Başkan Besim Dutlulu 25 Mayıs'ta başlayacak 563. Akhisar Çağlak Festivali'ne Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve tüm Manisalıları davet etti.