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Akhisar'da Orman Yangını: Hava ve Kara Araçlarıyla Müdahale Sürüyor

Akhisar'da Orman Yangını: Hava ve Kara Araçlarıyla Müdahale Sürüyor
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Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Yeğenoba Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekipler hızla müdahale etti. Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer ile müdahale ediliyor; kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

(MANİSA) - Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Yeğenoba Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangının kontrol altına alınması için bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildiği öğrenildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Yeğenoba Mahallesi'nde saat 17.16 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarın ardından ekipler hızla bölgeye sevk edilirken, yangına ilk müdahale saat 17.25'te gerçekleştirildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını en kısa sürede kontrol altına almak amacıyla çalışmalarını sürdürürken, yangına müdahale kapsamında 2 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer görev yapıyor.

Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması ve ormanlık alanda daha geniş bir alana yayılmasının önlenmesi için müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: ANKA
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