Manavgatlı hayırseverden Sağlıklı Hayat Merkezine Aile Planlaması Odası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir hayırsever, emekli hemşire eşi adına İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde Aile Planlaması Odası yaptırdı.

Manavgatlı hayırsever Hacı Mehmet Kara'nın İlçe Sağlık Müdürlüğünden emekli ebe Nazlı Dudu Kara adına İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde düzenlemesini yaptırdığı Aile Planlaması Odası törenle hizmete açıldı.

Törende kısa bir konuşma yapan Manavgat İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Er, "Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Sağlıklı Hayat Merkezinin bir birimi olarak Aile Planlaması Merkezini hizmete açıyoruz. Bu odanın düzenlenmesinde ve aktif hale getirilmesinde katkılarını esirgemeyen Manavgatımızın hayırsever işadamlarından Hacı Mehmet Kara'ya il sağlık müdürümüz ve Manavgat kaymakamımız adına teşekkür ediyorum" dedi.

Eşinin Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğünden emekli ebe olduğunu belirten Hacı Mehmet Kara, "Ailemizde eşimin yanı sıra birçok sağlıkçı ve doktor bulunmakta. Bu merkezi eşim ve onlar adına düzenledik. Manavgatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Er, hayırsever Hacı Mehmet Kara'ya teşekkür plaketini verdi ve merkez hizmete açıldı. - ANTALYA