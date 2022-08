Manavgatlı Dünya Şampiyonu Raftingcilerden Muhittin Böcek'e Ziyaret

Yozgat Çekerek'te 1'incisi yapılan Rafting Türkiye Grand Prix U19 Genel Klasmanda dünya birincisi olan Beşkonak Doğa Sporları Kulübü sporcuları, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Başkan Böcek, genç raftingcileri kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ekipman, malzeme ve ulaşım desteği sağladığı sporcular başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçen yıl Ayder Yaylası'nda yapılan rafting yarışmalarında birinci olan Beşkonak Doğa Sporları Kulübü, bu yıl da Yozgat Çekerek'te dünya birinciliği elde etti.

"SPORUN HER ALANINA DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

11 ülkeden 48 takımın yer aldığı Yozgat Çekerek'te düzenlenen Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'inde dünya şampiyonu olan Gökhan Güneş, Mevlüt Seren, Ahmet Can Öz ve Yuşa Güneş'i makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, genç sporcuları kutladı. Başkan Böcek, "Geleceğimizin teminatı gençlerimize her alanda, her yerde yardımcı olmaya devam edeceğiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak başarılarını dünyaya duyuran, ödül almış sporcularımıza dün olduğu gibi bugün de yarın da destek olmaya devam edeceğiz. Sporun her alanında desteklerimiz devam edecek" dedi.

Genç raftingciler de takımlarına verdiği destek için Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Başkan Böcek, sporcuları kutlayarak kol saati ve çeşitli hediyeler takdim etti.