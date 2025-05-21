Manavgat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Manavgat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Manavgat'ta kontrolsüz kavşakta 2 otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Manavgat'ta 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ANTALYA - Manavgat'ta kontrolsüz kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza ; Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Tunahan Y.'nin kullandığı 38 AIL 924 plakalı Peugeot marka otomobil Hüseyin A.'nın kullandığı 07 AUJ 510 plakalı Opel marka otomobilin kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada 07 AUJ 510 Plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Sinem A. ve İlknur A. ile 38 AIL 924 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - Yerel
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