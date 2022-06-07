Manavgat'ta su savaşlı Babalar Günü etkinliği - Haberler

Manavgat Belediyesi Side Kreş ve Gündüz Bakım Evi öğrencileri, Babalar Günü nedeniyle "Babamla Yaza Merhaba" etkinliği düzenledi. Başkan Şükrü Sözen'in de katıldığı etkinlikte öğrenciler ve babaları su savaşı yaptı

Manavgat Belediyesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Side Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, Boğaz Otel'de düzenledikleri "Babamla Yaza Merhaba" etkinliğinde, erken Babalar Günü kutlaması yaptı. Etkinliğe Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, eşi Hatice Sözen, oğlu İbrahim Sözen ve kızı İrem Sözen'in yanı sıra belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, kreş çalışanları ve öğrencilerin babaları katıldı.

Etkinlikte eğlenceli oyunlar düzenlendi. Topuklu ayakkabıyla çamaşır asma, ip atlama, yoğurt yeme, evet-hayır gibi yarışmalara katılan babaların oyunları herkesi kahkahaya boğdu.

Başkan amcayla su savaşı

Çocuklar babaları için hazırladıkları özel hediyeleri de sundu. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de oyunlara katılarak babalara eşlik etti. Öğrenciler, Başkan Sözen'in Babalar günü'nü, çiçek hediye ederek kutladı. Başkan Şükrü Sözen, çiçek sunumuyla birlikte miniklerin eğlenceli sürpriziyle karşılaştı. Minik öğrenciler, "Etrafınız sarıldı" komutuyla Başkan Sözen'e ellerindeki su tabancalarıyla su sıkmaya başladı. Başkan Sözen de öğrencilere karşılık vererek, onlarla keyifli zaman geçirdi. Çocuklar babalarıyla birlikte güzel bir gün yaşamış oldu.

"İyi ki babayız, iyi ki evlatlarımız var"

Başkan Şükrü Sözen, "Çok güzel bir ortam, güzel ve keyifli bir gün. Böylesine güzel bir ortamda siz kıymetli babalarla bir aradayız. Öncelikle Babalar Günü'nüzü bütün kalbimle, arkadaşlarım ve kendi adıma kutluyorum. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onlar size olduğu kadar bizlere de emanet. Onların geleceğe daha sağlıklı şekilde hazırlanması noktasında sizler kadar bizler de emek vermeye çalışıyoruz. Onlar ne kadar özgüvenli ve sağlıklı yetişirse ülkemizin geleceğine katkı yaparlar. Çocuklarımız babasız kalmasın, ailesiz kalmasın, onlar gülerse biz de gülüyoruz ve onlar mutlu oluyorsa biz de mutlu oluyoruz. Allah onları korusun. İyi ki babayız, iyi ki evlatlarımız var. Babası olan herkesi kutluyorum. Babası olmayanları da kucaklıyorum" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel