Manavgat'ta Perşembe Pazarı'na turist akını

Manavgat'ın en büyük açık pazarlarından bir tanesi olan Perşembe Pazarı turist akınına uğrarken, esnaf turistin alışveriş yapmamasından şikayetçi oldu.

Başta Side olmak üzere Manavgat'ın çeşitli bölgelerinin yanı sıra Alanya ve Serik'te tatillerini geçiren turistler, Manavgat'ın Pazartesi Pazarı'ndan sonra en büyük açık pazarı olan Perşembe Pazarı için Manavgat'a akın etti. Minibüs, taksi ve tur araçlarıyla Perşembe Pazarı'na gelen turistler, kalabalık nedeniyle pazarda yürümekte zorluk çekerken, pazar esnafının pazara yağan turistlere rağmen yüzleri gülmedi.

Havlu, parfüm, ayakkabı ve butik malzemesi satan esnafın ortak görüşü, turistin harcayacak parasının bulunmaması oldu. Esnaf, turistin alışveriş yapmamasından dert yandı. - ANTALYA