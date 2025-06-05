Manavgat'ta Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Manavgat'ta Otomobil Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi yaralandı. Kazaya ilk müdahaleyi Jandarma ekibi yaptı.

Kazaya ilk müdahaleyi Jandarma ekibi yaptı

ANTALYA - Manavgat'ta kavşak sisteminde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza. Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Herdford Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl istikametine seyir halindeki Yavuzhan H.'nin kullandığı 54 D 6107 plakalı Volkswagen marka otomobil kavşak sisteminde İsmail T. Y.'nin kullandığı 07 ADF 409 plakalı Peugeot marka otomobille çarpıştı. Titreyengöl Caddesinde devriye görevi yapmakta olan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekibinin ilk müdahaleyi yaptığı kazada 54 D 6107 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Hasan D. yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şenol Güneş hakkında bomba Beşiktaş iddiası

Şenol Güneş hakkında bomba Süper Lig iddiası
600 bin kamu işçisi için ilk teklif bayramdan sonra verilecek

600 bin kişiye müjdeli haber! Bakan Işıkhan zam için tarih verdi
Bilecik Valisi Şefik Aygöl hem ağladı hem ağlattı

Görev yaptığı kentten ayrılan Vali hem ağladı hem ağlattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, cezaevlerinden tahliyeler başladı
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.