Manavgat'ta Kurumuş Ağaç Bina Üzerine Devrildi

Manavgat'ta Kurumuş Ağaç Bina Üzerine Devrildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta boş bir arazide bulunan kurumuş çam ağacı, şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle bir apartmanın üzerine devrildi. Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, bina sakini ağaç tehlikesi hakkında birkaç kez uyardıklarını ifade etti.

Manavgat'ta dev ağaç binanın üzerine devrildi

ANTALYA - Manavgat'ta boş arazide bulunan kurumuş çam ağacı rüzgar ve yağmura dayanamayarak yan tarafında bulunan binanın üzerine devrildi.

Manavgat Kasaplar Mahallesi 3636 sokakta meydana gelen olayda, sokak üzerinde bulunan boş arazide bulunan kurumuş çam ağacı şirdetli rüzgar ve yağmura daha fazla dayanamayarak yan tarafında bulunan 4 katlı apartmanın üzerine devrildi. Şans eseri olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, bir bina sakini ağaç devrildiği sırada balkonda çocuğunun oynadığını belirtti.

"Arsa sahibine defalarca söyledik"

Ağacın büyük bir gürültüyle devrildiğini söyleyen bina sakini "Ağaç büyük bir gürültüyle benim balkonuma ve binanın çatısına yıkıldı. Bu ağaç yaklaşık 3 yıl önce kurudu. Arsa sahibine defalarca kuruyan ağacın yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu kötü bir olay yaşanmadan kesmesini söylememize rağmen umursamadı. Bize bundan rahatsız oluyorsak ağacı kesebileceğimizi söyledi. Bugün de gördüğünüz gibi ağaç binanın üzerine ve benim balkonuma devrildi. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Çocuğumun korkudan psikolojisi bozuldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - Yerel
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti

Nükleer taşıyabilen 40'dan fazla uçağı dronlarla imha ettiler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 'Terörsüz Türkiye' ana gündemiyle toplanıyor

Milyonların gözü bu zirvede! Masada çok önemli bir konu başlığı var
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da Zaha ile ayrılık kesinleşti

Çok büyük umutlarla gelmişti! Galatasaray'da ayrılık resmileşti
Nereden nereye! Bir dönemin popüler isminin düştüğü hale bakar mısınız

Bir dönemin popüler ismiydi, düştüğü hale bakar mısınız
Günay Güvenç meydan okudu: İşini zorlaştıracağım

Günay Güvenç meydan okudu: İşini zorlaştıracağım
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsane ismi son görüntüsüyle genç kızlara taş çıkardı

Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsanesi genç kızları solladı
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

İntihar eden Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Cenazeme gelmesin
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
Rıza Çalımbay Sivasspor'u bekleyen tehlikeyi açıkladı

Küme düşen Sivasspor'u bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeni takımı da 4 ayda kovdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.