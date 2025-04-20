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Manavgat'ta Kaza: Yan Yatan Araçtan Yaralı Çıkmadılar

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç yan yatarken, şans eseri hiç kimse yaralanmadı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Manavgat'ta meydana gelen kazada yaralanan olmadı

-- Yan yatan araçtan yara almadan çıktılar

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ANTALYA - Manavgat'ta kavşak sisteminde çarpışan 2 otomobilden birisi yan yatarken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Kaza; Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Çevreyolu istikametine gitmekte olan Onur T.'nin kullandığı 01 BAB 540 plakalı Hyundai marka otomobil, Güllük Caddesinden Demokrasi Bulvarı'na çıkan Hicran G.'nin kullandığı 07 KK 142 plakalı Toyota marka otomobille kavşak sisteminde çarpıştı. Trafik ışıklarının fasılada olduğu sırada meydana gelen ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada 07 KK 142 otomobil çarpmanın şiddetiyle devrilirken, araçta bulunanların yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - Yerel
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