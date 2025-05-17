Manavgat'ta Elektrikli Bisiklet Devrildi: 1 Yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Olay, Sorgun Mahallesi'nde gerçekleşti ve yaralı hastaneye kaldırıldı.
Manavgat'ta elektrikli bisiklet devrildi: 1 kişi yaralandı
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, bisiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesinde meydana geldi. Edinilen Bilgilere göre, seyir halindeki Ece L.D.'nin kullandığı 07 BPS 066 plakalı elektrikli bisikletin Sorgun Mezarlığı önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - Yerel