Manavgat Belediyesi Kent Tiyatrosu 'Sonsuz Kadın Sonsuz Cumhuriyet' oyununu sahneledi

Manavgat Belediyesi Kent Tiyatrosu, "Sonsuz Kadın Sonsuz Cumhuriyet" adlı oyununun dünya prömiyerini sahneledi.

Manavgat Belediyesi'nin, kentteki kültürel canlılığı artırmak, halkın kişisel, sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve tiyatro kültürünü kente yerleştirmek amacıyla kurduğu Manavgat Belediyesi Kent Tiyatrosu, "Kadın" unsuru üzerinden Cumhuriyet'in ebediliğini vurgulamak amacıyla "Sonsuz Kadın Sonsuz Cumhuriyet" oyununun dünya prömiyerini Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneledi.

Cumhuriyet döneminde tarihe damgasını vurmuş kadınların hikayesinin anlatıldığı oyunu Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Sanatçı Ayşen İnci, Oyuncu Metin Pıhlıs, Gazeteci-Yazar Melek Kentmen, Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri komite üyesi Nazif Uslu, Ulusal Tiyatro Ödülleri komite üyesi Özgür Kısır, Eleştirmen Ömer Şahinbaş, Direklerarası Tiyatro Ödülleri Başkanı Ömer Şahinbaş, Gazeteci-Yapımcı Zeynep Bayraktutan, Uluslararası Tiyatro Ödülleri komite üyeleri Mustafa İri, Ezgi Özcan, Erbil Göktaş, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve vatandaşlar izledi.

TARİHE DAMGASINI VURAN KADINLARIN HİKAYESİ

Manavgatlı tiyatroseverler tarafından yoğun ilgi ve beğeniyle karşılanan oyun, ünlü yazar ve yönetmen Kosta Kortidis önderliğinde 27 kişilik MAKET tiyatro ekibi tarafından bir yıllık hazırlık süreci sonrasında sahneye konuldu. Cumhuriyet döneminin öne çıkan 7 kadın figürünün konu edildiği oyunda; Türk gazeteciliğinin öncülerinden Suat Derviş, Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, Türkiye'nin İlk Kadın Veteriner Hekimlerinden Sabire Aydemir, Türk Basınının ilk kadın foto muhabiri Eleni Küreman, Dünya'nın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen, "ilklerin kadını" olarak tanınan tiyatro ve opera sanatçısı Semiha Berksoy ve ilk Türk kadın Astronom Hatice Nüzhet Gökdoğan'ın hayatları sahneye konuldu.

MANAVGAT KÜLTÜR KENTİ OLMAYA DEVAM EDECEK

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat'ın kültürel ve sanatsal etkinliklere önem vermeye devam edeceğini söyledi. Sözen, "Cumhuriyetimizin 100.yılında, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı, yönünü aydınlığa, çağdaşlığa, demokrasiye dönen bu güzel ülkede ve bu güzel ülkenin Atatürk devrimlerine inanan güzel insanlarıyla yine gurur dolu bir gece yaşadık. Manavgat'ın çağdaş, aydın bir kent olduğunu; Atatürk'ün bize bıraktığı bu güzel emanetin her zaman koruyucusu, kollayıcısı olacağımızın mesajını verdiğimiz bu güzel oyunda emeği geçen Kosta Kortidis Hocama ve bu oyunu hissederek oynayan kıymetli kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi.

Oyun sonrasında Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen tarafından katkılarından dolayı Villa Side Residence otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Öz'e plaket takdim edildi. Manavgatlı tiyatroseverler, oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştirdi.