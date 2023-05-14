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Maltepe'de sayılan oylar İlçe Seçim Kuruluna getiriliyor

Maltepe'de sayılan oylar İlçe Seçim Kuruluna getiriliyor

Yerel Haberler

İstanbul'un Maltepe ilçesinde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde sayılan oylar İlçe Seçim Kuruluna getiriliyor.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde sayılan oylar İlçe Seçim Kuruluna getiriliyor.

Maltepe'de oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından okullarda sayılan oylar Adliye'de bulunan İlçe Seçim Kuruluna getirilmeye başlandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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