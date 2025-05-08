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Maltepe'de Müsilaj Alarmı: Deniz Ekosistemi Tehdit Altında

Maltepe'de Müsilaj Alarmı: Deniz Ekosistemi Tehdit Altında
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İstanbul'un Maltepe sahilinde görülen müsilaj, deniz ekosistemini tehdit ediyor. Deniz salyası oluşumu, çevre bilincinin yetersizliği ve eğitim eksiklikleri nedeniyle ortaya çıkmakta.

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan Maltepe sahil şeridinde müsilaj (deniz salyası) görüldü. Kıyıya yakın bölgelerde yoğunlaşan beyazımsı tabaka dron ile görüntülendi.

Marmara Denizi'nde daha önce 2007-2008 ve 2021 yıllarında gözlemlenen müsilaj oluşumu, deniz ekosistemini bu yıl da tehdit ediyor. Deniz salyası olarak bilinen müsilaj, Anadolu Yakası'nda bulunan Maltepe sahil şeridinde yeniden görüldü. Denizin yüzeyinde tabaka halinde yayılan ve kıyıya yakın bölgelerde etkili olan müsilaj oluşumu havadan görüntülendi.

"Bu sorunun temeli, duyarsızlık ve eğitim eksikliği"

Ercan Kumru isimli bir vatandaş, "Akıntının yoğun olduğu yerlerde deniz bir şekilde kendini temizleyebiliyor. Ama akıntının olmadığı, insanların teknelerini bağladığı ve vakit geçirdiği yerlerde kirlenme daha hızlı oluyor. Denizlerdeki yararlı bakteriler azalıyor, ekosistem bozuluyor. Bu, kendi kendini hasta eden bir deniz demek. Üzücü olan, bu hastalığın sebebinin biz insanlar olması" dedi. Çevre bilincinin toplumda yeterince oluşmadığına dikkat çeken Kumru, "Bu sorunun temeli insanlarımızın duyarsızlığı ve eğitim eksikliği. Bizde çevre eğitimi yeterince önemsenmiyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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