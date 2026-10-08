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Maltepe'de 3 katı çöken binada 8 kişi sağ kurtarıldı, 2 kişi hayatını kaybetti

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Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binanın 3 katı sabah 05.40 sıralarında çöktü. Enkazdan 8 kişi sağ olarak çıkarılırken, 2 kişi hayatını kaybetti; çevredeki 4 bina tedbir amaçlı mühürlendi.

Maltepe'de 3 katı çöken 7 katlı binanın enkazında gece de devam eden çalışmalar havadan görüntülendi.

Olay, sabah saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3 katında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin seferber olduğu arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından 8 kişi sağ olarak çıkarılırken, enkazdan çıkartılan 2 kişi ise hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, yıkılan binanın çevresindeki 4 bina da tedbir amaçlı mühürlendi.

Yıkımın yaşandığı sokak ve çevresi giriş çıkışlara kapatılırken, mahalle sakinlerinin bekleyişinin sürdüğü görüldü. Öte yandan olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından enkaz kaldırma ve moloz tahliye işlemlerinin de başlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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