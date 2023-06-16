Maltepe Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan 'Yaza Merhaba' Konseri

Maltepe Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, 'Yaza Merhaba' konseri verdi. Esenkent'te düzenlenen konserde, vatandaşlar hep birlikte türküler söyledi.

Maltepe Belediyesi'nin Yaza Merhaba konserleri başladı. Turgay Demir yönetimindeki Maltepe Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Esenkent Özgürlük Parkı'nda açık hava konseri verdi. Halkın da zaman zaman eşlik ettiği konserde koro, "Yaylalar Yaylalar", "Yalelli" gibi halk müziğinden ve Karadeniz yöresinden türküler söyledi.