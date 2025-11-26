Haberler

Malta'da İş Kazasında Hayatını Kaybeden Genç İşçi Sakarya'da Defnedildi

Güncelleme:
25 yaşındaki Yavuz Selim Yavuzyiğit, Malta'daki otel inşaatında geçirdiği iş kazası sonrasında hayatını kaybetti. Cenazesi Sakarya'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Malta'da bir Türk şirketine ait otel inşaatında çalışan ve geçtiğimiz hafta geçirdiği iş kazası neticesinde hayatını kaybeden 25 yaşındaki Yavuz Selim Yavuzyiğit, bugün memleketi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, geçtiğimiz hafta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık iki yıldır Malta'da bir şirketin otel inşaatında çalışan Yavuz Selim Yavuzyiğit (25), görev yaptığı inşaatta talihsiz bir kaza geçirdi. Yüksekten düşerek ağır yaralanan Yavuzyiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç işçinin cenazesi, Malta'daki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirildi. Yavuzyiğit, bugün Kuzuluk Mahallesi Elmalı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuzuluk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yavuzyiğit'in hayatını kaybettiği olaya ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Son yolculuğuna uğurlanan Yavuz Selim Yavuzyiğit'in amcası Ali Yavuzyiğit, "Yaklaşık 2 yıldır Malta'da bir otel inşaatında çalışıyordu. Yazın izne gelmişti Temmuz sonunda tekrar oraya gitti. Yılbaşında yeniden gelmeyi düşünüyordu. Maalesef böyle bir olay meydana geldi ve vefat haberini büyük bir acı ile öğrendik. Geçtiğimiz Çarşamba günü meydana geldi kaza ve bugün son yolculuğuna uğurladık. Olayın hukuki süreci devam ediyor" derken, Kuzuluk Mahallesi Muhtarı Temel Aslanbey ise, "Çok acı bir olay. Mahallemizde sevilen bir gençti. Tüm sevenlerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
