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Malazgirt Ziraat Odasından takdir toplayan hizmet: Yaşlı çiftçinin ÇKS başvurusu evinde yapıldı

Malazgirt Ziraat Odasından takdir toplayan hizmet: Yaşlı çiftçinin ÇKS başvurusu evinde yapıldı
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Muş’un Malazgirt ilçesinde rahatsızlığı ve yaşlılığı nedeniyle ziraat odasına gelemeyen çiftçinin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusu, oda personeli tarafından evinde gerçekleştirildi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde rahatsızlığı ve yaşlılığı nedeniyle ziraat odasına gelemeyen çiftçinin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusu, oda personeli tarafından evinde gerçekleştirildi.

Malazgirt ilçesinde yaşayan ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle ÇKS başvurusunu yapmak üzere Malazgirt Ziraat Odasına gidemeyen çiftçi, odayı arayarak yardım talebinde bulundu. Durumdan haberdar olan Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç'ın talimatıyla hareket geçen oda personeli, çiftçinin ikametine gitti.

Çiftçinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla başlatılan uygulama kapsamında, başvuru süreci ev ortamında tamamlandı. Adrese giden oda personeli, gerekli resmi evrak ve işlemleri yerinde gerçekleştirerek yaşlı çiftçinin ÇKS başvurusunu kayıt altına aldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, çiftçilerin ihtiyaç duyduğu her türlü hizmete kolayca ulaşabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini vurguladı. Hizmet anlayışlarının sadece oda binasıyla sınırlı kalmadığını belirten Kılıç, ihtiyaç duyulması halinde hizmeti çiftçilerin ayağına kadar götürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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