Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümünde Hava Gösterileri Büyük İlgi Gördü

Muş'un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı helikopterlerin gerçekleştirdiği hava gösterileri büyük ilgi gördü.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda devam eden Malazgirt Zaferi kutlamalarında jandarma helikopterleri tarafından "Çelik Kanatlar" ve "Üzüm Salkımı" manevraları sergilendi. Etkinlik alanı üzerinde yapılan gösteriler, vatandaşlara coşku dolu anlar yaşattı. Heyecanla takip edilen gösterileri cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, tarihi zaferin yıl dönümünde hem gururu hem de heyecanı bir arada yaşadı.

Aydın'dan gelerek etkinliklere katılan Duygu Başak, "Aslen Malazgirtliyiz. Malazgirt etkinlikleri bizleri çok etkiledi. Bu son 4 yıldır çok güzel etkinlikler oluyor. Çelik Kanatlar gösterisini çok beğendik. Gösteri bizleri mest etti. Harika ötesi bir şeydi. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.

Etkinliklerde tüm stantları gezerek çeşitli bilgiler edindiklerini söyleyen Seher Başak da, "Ailemle birlikte Aydın'dan geldik. Farklı stantları ziyaret ettik. Birçok şehir burada stant açmıştı, hepsini gezdik, kültürümüzü öğrendik. Herkesi Malazgirt'e bekleriz" şeklinde konuştu. - MUŞ