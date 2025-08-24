Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümünde Hava Gösterileri Büyük İlgi Gördü

Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümünde Hava Gösterileri Büyük İlgi Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında jandarma helikopterleri tarafından gerçekleştirilen hava gösterileri, katılımcılardan büyük ilgi gördü. 'Çelik Kanatlar' ve 'Üzüm Salkımı' manevralarıyla coşkulu anlar yaşandı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı helikopterlerin gerçekleştirdiği hava gösterileri büyük ilgi gördü.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda devam eden Malazgirt Zaferi kutlamalarında jandarma helikopterleri tarafından "Çelik Kanatlar" ve "Üzüm Salkımı" manevraları sergilendi. Etkinlik alanı üzerinde yapılan gösteriler, vatandaşlara coşku dolu anlar yaşattı. Heyecanla takip edilen gösterileri cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, tarihi zaferin yıl dönümünde hem gururu hem de heyecanı bir arada yaşadı.

Aydın'dan gelerek etkinliklere katılan Duygu Başak, "Aslen Malazgirtliyiz. Malazgirt etkinlikleri bizleri çok etkiledi. Bu son 4 yıldır çok güzel etkinlikler oluyor. Çelik Kanatlar gösterisini çok beğendik. Gösteri bizleri mest etti. Harika ötesi bir şeydi. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.

Etkinliklerde tüm stantları gezerek çeşitli bilgiler edindiklerini söyleyen Seher Başak da, "Ailemle birlikte Aydın'dan geldik. Farklı stantları ziyaret ettik. Birçok şehir burada stant açmıştı, hepsini gezdik, kültürümüzü öğrendik. Herkesi Malazgirt'e bekleriz" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı

Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı
Mavi Vatan'ın koruyucuları İstanbul'u ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mavi Vatan'ın koruyucularını böyle selamladı
Halit Yukay'ın cansız bedeni ROV ile görüntülendi

Halit Yukay'ın cansız bedeni görüntülendi! O ayrıntı dikkat çekti
Togg'a iki yeni renk eklendi! İki sürpriz şehirden ilham aldı

Togg'a yeni renkler eklendi! İki sürpriz şehirden ilham aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı? Ünlü çift tüm fotoğraflarını sildi

Ayrıldılar mı? Ünlü çiftten herkesi şaşırtan hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.