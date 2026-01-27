Malazgirt'te engelli bireylerin yüreğini ısıtan destek

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Danışmentgazi Mahallesi'nin Muhtarı Hasan Başaran tarafından sosyal medya üzerinden başlatılan yardım kampanyası, engelli bireyler için umut oldu.

Kampanya kapsamında, İstanbul'da iş yaşamını sürdüren iş adamı Levent Özalp, Malazgirt'e 4 akülü tekerlekli sandalye ve bir manuel tekerlekli sandalye göndererek kış aylarında engelli vatandaşların yüreğini ısıttı. Malazgirt'e ulaştırılan akülü ve manuel sandalyeler, Muhtar Hasan Başaran tarafından ihtiyaç sahibi engelli bireylere tek tek teslim edildi. İlk akülü araç, Saftekingazi Mahallesi'nden Emin Gezer'e, ikinci akülü araç Kulçak köyünden Feride Yurdakul'a verildi. Üçüncü ve dördüncü akülü araçlar ise Konakkuran beldesinden Hayati Başıaçık ve Gülistan Demirbaş'a hediye edildi. Manuel tekerlekli sandalye de Örenşar köyünden Hamza Tunç'a takdim edildi.

Teslim ettiği yerlerde duygularını dile getiren Muhtar Hasan Başaran, yapılan yardımlar dolayısıyla Levent Özalp'e teşekkür ederek, "İlçemizde engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak adına başlattığımız kampanyaya duyarsız kalmayan hayırsever iş adamı Levent Özalp'e gönülden teşekkür ediyorum. Kendisi sadece tekerlekli sandalyelerle değil, ilçemizde üniversite eğitimi gören 12 öğrencimize 4 yıldan beri sağladığı burslar ve ihtiyaç sahipleri aileler için devamlı gönderdiği erzak yardımlarıyla da büyük bir örnek olmuştur. Bu tür destekler, dayanışma ve kardeşliğin en güzel göstergesidir. Ben tüm engelli bireyler ile aileleri adına çok teşekkür ediyorum" dedi.