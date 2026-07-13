Malazgirt Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman göreve başladı

Muş'un Malazgirt ilçesine atanan Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, görevine başladı.

Kaymakam Kahraman için Malazgirt Hükümet Konağı önünde bir karşılama töreni düzenlendi. Karşılama programına ilçede görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile idari amirler katıldı. Tören alanında kurum amirleriyle tek tek tokalaşarak tanışan Kaymakam Kahraman, gösterilen sıcak karşılama için teşekkürlerini iletti.

Karşılamanın ardından makamına geçerek mesaisine başlayan Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, burada ilçede görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile idari amirleri toplantı yaptı.

Göreve başlaması dolayısıyla bir açıklama yapan Kaymakam Kahraman, şanlı tarihiyle büyük bir öneme sahip olan Malazgirt ilçesinde görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti ve onuru dile getirdi. İlçe halkına en iyi hizmeti sunmak için tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı