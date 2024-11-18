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MalatyaPark AVM'de Akıl Oyunları Konsepti Yoğun İlgi Gördü

MalatyaPark AVM'de Akıl Oyunları Konsepti Yoğun İlgi Gördü
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MalatyaPark AVM'de düzenlenen 'Akıl Oyunları Konsepti' etkinliği, her yaştan ziyaretçiye hitap ederek zeka oyunlarıyla dolu keyifli anlar sundu. Katılımcılar rekabetin tadını çıkarırken ücretsiz pamuk şeker ikramı ile eğlenceli bir gün geçirdi.

MalatyaPark AVM'de düzenlenen "Akıl Oyunları Konsepti" etkinliği ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Her yaştan katılımcıya hitap eden etkinlikte, ziyaretçiler birbirinden farklı zeka oyunlarıyla hem keyifli vakit geçirdi hem de rekabetin tadını çıkardı. Heyecan dolu yarışmalarda dereceye girenler ise harika ödüller kazandı.

Etkinlik boyunca katılımcılara ücretsiz pamuk şeker ikram edilirken, 7'den 70'e herkesin büyük bir eğlence yaşadığı görüldü. MalatyaPark AVM, ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmaya devam ederken, etkinliğe katılanlar organizasyon için AVM yönetimine teşekkürlerini iletti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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