Malatyalı Bestekar Merhum Fahri Kayahan'ın Kuzeni, Sanatçının Memleketini Terk Etmesine Yol Açan Olayın Perde Arkasını Anlattı

Malatyalı bestekar ve ses sanatçısı merhum Fahri Kayahan'ın amcasının oğlu Yaşar Kayahan, ünlü sanatçının memleketini terk etmesiyle sonuçlanan olayın perde arkasını ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Yaşar Kayahan, sanatçının cinayetle suçlanmasına neden olan eşi Fahriye Kayahan'ın ölümünün cinayet değil intihar olduğunu söyledi. Yaşar Kayahan, ölümünün ardından Fahriye Kayahan'ın üzerinden "Fahri'nin yüzünden intihar ediyorum" notu çıktığını, bu sayede serbest kalan ve Malatya'yı terk eden Fahri Kayahan'ın memleketine daha sonra sadece bir kez geldiğini anlattı.

Yaşar Kayahan, "Ayrılık Ateşten Bir Ok", "Sarı Kurdelem Sarı" ve "Şu Dağları Delmeli, Kül Edip Elemeli" gibi bestelere imza atan amcasının oğlu Fahri Kayahan'ın Malatya'yı terk etmesine yol açan olayı ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Malatya'da yaşayan Yaşar Kayahan, Fahri Kayahan ve ailesinin olaydan önce iki sene İstanbul'da kaldığını belirterek, "İstanbul'da, Beyoğlu'nda dükkan açmışlar, burada da pek iş yapamamışlar. Amcam, Fahri Ağabey'ime "Oğlum, memleketimize gidelim, yine dükkanımızı açalım" demiş. Malatya'ya geldiler ve Şerbetçi Köşesi'nde bir binayı kiraladılar" dedi.

FAHRİYE'Yİ CUMHURİYET BAYRAMI ŞENLİĞİNDE GÖRMÜŞ

Yaşar Kayahan, Fahri Kayahan'ın eşi Fahriye Kayahan'la Cumhuriyet Bayramı şenliğinde tanıştıklarını söyledi. Kayahan, bu anları şöyle anlattı:

"Gezerken Fahriye Abla'yı görüyor. Yanında da bir kız arkadaşı var, dönüp dönüp bakıyor Fahri Ağabey'ime. Fahri Ağabey'imin de hoşuna gidiyor. Evlerinin önüne gidene kadar bakışıyorlar, ama konuşma yok. Fahriye Abla, evlerinin önüne gelince Fahri Ağabey'ime parmağıyla evini işaret ediyor. Yani 'Bu ev bizim' diyor. Fahri Ağabey'im, iki gün sonra gidiyor, Fahriye Abla pencereden bakıyor, sonra aşağı iniyor ve konuşuyorlar. Birbirlerini seviyorlar. 15 gün sonra Fahri Ağabey'i babasına söylüyor ve öyle istiyorlar."

"CENAZEYİ YIKAYACAKLARI ESNADA KAĞIDI BULMUŞLAR"

Yaşar Kayahan, Fahriye Kayahan'ın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili de şunları söyledi:

"Bir yılbaşı akşamı, akrabalar bir araya geliyor. Kızları Sude'de daha yeni kucaklarında. Hep beraber eğlenmişler. 'Piyango biletlerinin çekilişini dinleyelim' diye radyoyu açmışlar. Çekiliş başlamadan önce birbirlerine 'Sana çıkarsa ne yaparsın' diye soruyorlar. Fahri Ağabey'ime soruyorlar, o da ' Malatya'da saz söz dinlenecek bir yer yok. Burada güzel bir gazino açarım, İstanbul'dan da sesi ve kendisi güzel hanımlar getiririz' diyor. Hanımına 'Sen ne yaparsın' diyorlar. 'Benim söyleyecek lafım kalmadı, hadi kalk gidelim' diyor. Gidiyorlar ama Fahriye Abla kırılıyor. Fahri Ağabey, 'Bir şaka yaptık, buna inanıyor musun' diyor. Kızını kucağına alıyor, Fahriye Abla bunlardan önce yürüyüp eve gidiyor ve odaya girip kapısını kilitliyor. Fahri Ağabey'in tabancası da odada. Fahri Ağabey eve geliyor, kapı kilitli. 'Niye kapıyı kilitledin' diyor. 'Git annenlerde yat' diyor. Kucağında tambur, kız da uyuyor, içeri girince annesi, 'Oğlum bizim odada ne işin var' diye soruyor. 'Ana, Fahriye'ye bir şaka yaptık küstü, biraz kafası bozuldu. Burada yatarız, yarın düzeliriz' diyor. Fahriye Abla, Fahri Ağabey'imin annesini çok severdi. Annesi, Fahriye ile konuşmaya gidiyor ama ilk defa sert konuşuyor. O da geri geliyor. İçeriye girdiği esnada bir kalem kağıt gördüğünü söylüyor. Tabii sonra kendisine sıkmış. Karakoldan polisler geliyor, Fahriye Abla'yı hastaneye kaldırıyorlar. Fahriye Abla'nın kardeşleri, 'Fahri yapmıştır' diyor. Fahri Abi'yi hapse atıyorlar. Fahriye Abla da vefat etmiş. Artık karar verecekler, 'cenazeyi gömün' diyorlar. Cenazeyi yıkayacaklar, elbiselerini çıkarırken bir kağıt parçası çıkıyor. Okuyorlar, 'Fahri'nin yüzünden intihar ediyorum' yazıyor. Kağıdı mahkemeye götürdüler. Fahriye Abla'nın bütün kardeşleri de geldi. Yazının mealini kardeşlerine söylemeden, 'Bu yazı kimin' diye soruyorlar. 'Ablamızın yazısı' diyorlar. Fahri Ağabey'i bıraktılar."

"BAŞKA YERLERE GİDİYORDU, MALATYA'YA GELMİYORDU"

Fahri Kayahan'ın sonra İstanbul'a gittiğini ve 'Sarı Kurdele' albümünü yaptığını ifade eden Yaşar Kayahan, "Bir iki eser yaptı. Sonra bize bir mektup yazdı, kendisi gelmedi. 'Muharrem Amca, babamı, annemi, kızımı trene bindirin, ben karşılayacağım' diyor. Fahri Ağabey'im 'Gelmem' demiş ama kayınbiraderi de ölünce kızına bir şeyler kalıyor. Mecburen gelmesi lazım, o zaman geldi. Bir konser verdi. Yazlık sinemaları tenekeyle kaplatmışlardı, orası dümdüz oldu. Bütün Malatya oradaydı. Bir konser verdi, daha da Malatya'ya gelmedi. Başka yerlere gidiyordu, Malatya'ya gelmiyordu" dedi.

ANKA / Yerel