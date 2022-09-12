Malatya yerel haberleri... Kuluncak Kaymakamı Kömürcü göreve başladı Yerel Haberler Gelen Malatya haberine göre Malatya'nın Kuluncak ilçesi Kaymakamlığına atanan Muhammed Safa Kömürcü ilçeye gelerek göreve başladı. Malatya'nın Kuluncak ilçesi Kaymakamlığına atanan Muhammed Safa Kömürcü ilçeye gelerek göreve başladı. İçişleri Bakanlığı'nın 12 Ağustos 2022 tarihli onayı ile Kuluncak Kaymakamı Tufan Bağır Gilan'ın Bingöl Karlıova Kaymakamlığına atanmasıyla, Kuluncak Kaymakamlığına Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Kaymakam Vekili Muhammed Safa Kömürcü görevlendirilmişti. Kömürcü, Kuluncak'ta yeni görevine başladı. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kuluncak Tekirdağ Malatya Yerel Haberler

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